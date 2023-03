Il futuro degli ospedali "Petruccioli, qualcosa si muove Ma restano troppe incertezze"

Luci e ombre sull’ospedale Petruccioli. È quanto evidenziato dal sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni alla luce dei finanziamenti annunciati dalla Asl per l’ospedale di Pitigliano.

Il primo cittadino di Sorano dice che i finanziamenti annunciali (ospedale di comunità e casa della comunità) sono significativi e rilevanti, è invece insufficiente il finanziamento previsto per il Pronto soccorso che ammonta a 251mila euro. "Sarebbero stati necessari anche interventi per migliorare gli ambulatori ospedalieri e lo stesso reparto di Medicina – dice Vanni –. Quando i lavori saranno avviati è lecito aspettarsi dalla Asl un programma di assunzioni e un’adeguata dotazione di attrezzature diagnostiche e non solo. Perché altrimenti, come ha sottolineato il presidente della conferenza dei sindaci Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano, ci sarebbe il rischio di realizzare cattedrali nel deserto che rappresenterebbero uno spreco di denaro pubblico e un insulto ai cittadini dei nostri territori".

Poi il sindaco di Sorano torna sul personale. "Sono certo – dice – che il direttore generale terrà fede agli impegni presi circa sei mesi fa davanti al presidente della Regione di assicurare al reparto di Medicina di Pitigliano il direttore della unità operativa complessa e tre medici stabili".

Erano i primi giorni di febbraio quando Annamaria Bellizzi vinse il concorso per primario di Medicina al Petruccioli, ma rinunciò dopo l’assegnazione dell’incarico. "La rinuncia della vincitrice del concorso a direttore – dice Vanni –, per certi aspetti sorprendente, anche se consentita dalle norme non può e non deve assolutamente interrompere un percorso definito in tutti i suoi aspetti e condiviso anche con i sindaci del territorio".

N.C.