Il Fiorino a "Tuttofood" a Milano Produzioni di qualità in mostra

Il Fiorino si prepara a essere fra i protagonisti di Tuttofood, la più importante fiera italiana dedicata al food&beverage in programma a Fiera Milano da domani a giovedì prossimo. Il caseificio Il Fiorino accoglierà i visitatori nel Padiglione 2 Stand H2 - H8 con la sua produzione di eccellenza e avrà l’opportunità di confrontarsi con le nuove tendenze dei mercati incontrando buyer e operatori internazionali. "Tuttofood – afferma Angela Fiorini, alla guida del caseificio Il Fiorino insieme al marito Simone Sargentoni – rappresenta un evento dal respiro internazionale e siamo pronti a partecipare a questa nuova edizione, che torna dopo la pandemia, con la passione e la grinta di sempre. A Fiera Milano avremo uno spazio nuovo, in cui incontreremo tutti coloro che vorranno assaggiare i nostri formaggi e conoscere le storie e la passione che si celano dietro le nostre eccellenze casearie. La manifestazione ci darà anche l’opportunità di confrontarci con le nuove tendenze del settore e di programmare al meglio i prossimi mesi di attività con nuovi obiettivi e prospettive". Presente alla kermesse anche il Caseificio Sociale Manciano che sarà presente con Grosseto Export all’interno dello spazio Good Advice (Padiglione 5 stand H13-H17) e porterà a Milano una selezione della sua variegata produzione: dalla nuova linea "Più gusto al colore" alle diverse tipologie di Pecorino Toscano Dop (fresco, stagionato, stagionato 12 mesi, biologico, Amico del Cuore e Rosso Manciano) fino ad altri formaggi legati alla storia e alla tradizione del Caseificio, quali Spia della Maremma e ‘il Manciano dalla Bella Insegna’, nato nel 2021 per festeggiare i 60 anni del Caseificio. "Tuttofood - afferma Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - riunirà, ancora una volta, tante eccellenze dell’agroalimentare di eccellenza Made in Italy di fronte a buyer e operatori da tutto il mondo. Il Caseificio Sociale Manciano sarà presente con alcuni dei migliori prodotti della nostra variegata produzione, fra novità e tradizione. A Milano - aggiunge Santarelli - porteremo la nuova linea ‘Più gusto al colore’, nata pochi mesi fa con cinque pecorini versatili e ideali da gustare in purezza o come ingredienti di numerose ricette".