Il Festival delle Viole inizia con un omaggio alla musica inglese

L’antica Chiesa di San Biagio a Gerfalco ospita oggi alle 19 il concerto di apertura del XIV Festival delle Viole di Gerfalco, con la direzione artistica di Alessandro Pierini. L’ensemble Il Concerto di Viole composto da Roberto Gini: viola da gamba soprano, tenore, bassa; Patxi Montero: viola da gamba, soprano, tenore, bassa e Marco Angilella viola da gamba bassa, eseguirà il concerto "Fantasia. L’arte del contrappunto in Inghilterra tra i regni di Giacomo I e Carlo I (1603-1649)". Sarà proposto un repertorio, con strumenti originali del ’600, dedicato alla musica per viola da gamba composta in Inghilterra fra il 1603 e il 1649 con musiche di Christopher Simpson, William White, Thomas Lupo, John Coperario, Orlando Gibbons e Tobias Hume.