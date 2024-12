Il duomo di Orbetello gremito per l’"evento" celebrato sabato

Nella concattedrale di Santa Maria Assunta di Orbetello, gremita di fedeli, sabato l’amministratore apostolico Giovanni Roncari, insieme al clero diocesano, ha inaugurato solennemente l’Anno Santo. La Chiesa locale ha curato in ogni minimo dettaglio questo evento, con centinaia di fedeli e pellegrini arrivati ad Orbetello da tutto il comprensorio delle Colline dell’Albegna. Significativa ed intensa la processione con decine di sacerdoti per le vie del centro storico, al cui arrivo in Duomo è seguito l’inizio della solenne celebrazione. Il Giubileo è un anno speciale di grazia, in cui la Chiesa cattolica offre ai fedeli la possibilità di chiedere l’indulgenza plenaria, cioé la remissione dei peccati per se stessi e per i parenti defunti. Il rito più emozionante e conosciuto è sicuramente l’apertura della Porta Santa, che per questo Giubileo si è svolto solo a Roma.

Intanto ieri l’Anno Santo è stato inaugurato anche a Pitigliano, nella concattedrale dei Santi Pietro e Paolo e a Massa Marittima nella cattedrale di San Cerbone.

Michele Casalini