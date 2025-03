Il derby finisce in parità. Lo Sicco determinante

GROSSETOIl derby della Maremma dai due volti finisce in parità: primo tempo di studio e ripresa più vivace. Motivazioni opposte avevano le due squadre che presentavano diversi ex. il Grosseto di mister Consonni doveva uscire dalla crisi culminata nella sconfitta di Trestina mentre il Follonicagavorrano del tecnico Masi voleva proseguire la serie positiva. E alla fine ne è uscito un match caratterizzato da un primo tempo mediocre, dal punto di vista tattico, e con una ripresa più interessante.

L’avvio della gara è stimolante per i biancorossi di casa e fa ben sperare. Dopo due minuti, infatti, il Grosseto passa in vantaggio. Senigagliesi raccoglie un pallone sulla sinistra converge al centro e da fuori area lascia partire un bolide che lascia di stucco il portiere Antonini. Colpiti a freddo i minerari, in completo giallo, cercano di reagire, ma non riescono a trovare sbocchi positivi. Ritmo lento con il gioco che ristagna a centrocampo e con i soliti lanci lunghi che non producono alcun effetto. Al 19’ è Guerrini che, da fuori area, impegna nella respinta il portiere avversario. In finale di tempo gli ospiti aumentano la pressione e con Bramante si rendono pericolosi, ma la sua conclusione rasoterra esce a lato. Nel recupero del primo tempo si registrano tre cartellini gialli: Dierna, Pino, Marino.

Prima frazione che si chiude con il Grosseto in vantaggio e che si è reso pericoloso con le conclusioni da fuori area. In avvio di ripresa gli ospiti si fanno subito pericolosi e dopo due minuti con Kondaj sprecano una occasione favorevole. E sono proprio gli ospiti ad andare avanti e al 6’ trovano il pareggio grazie a un rigore trasformato da Lo Sicco e concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Sacchini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La gara si accende ed il gioco si vivacizza da ambo le parti. Al 18’ il Grosseto torna in vantaggio con il gol di Dierna che sfrutta al meglio un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ed ora i due tecnici provvedono alle sostituzioni per un finale che si presenta incandescente con continui capovolgimenti di fronte. Al 94’ il Gavorrano giunge al pareggio con Lo Sicco con un tiro dalla distanza. E alla fine è il pareggio.

Paolo Pighini