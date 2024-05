Il cordoglio della comunità: "Buon viaggio fratello e vero amico. Mi mancherai in ogni forma e modo"

"Il dolore dell’addio è proporzionale all’amore e alla gioia che si è condivisa e noi ne abbiamo condivisa così tanta da non sapere a chi dare i resti. Buon viaggio fratello e vero amico Gonippo mi mancherai in ogni forma e modo spiegabile".

Con questo messaggio Ugo Quattrini, il famoso oste amiatino del ristorante Aiuole (chiuso di recente) ha voluto salutare Gonippo Bramerini, deceduto mercoledì mattina a seguito di un malore. La comunità di Arcidosso è ancora stordita e incredula, la notizia della morte di Gonippo, per gli amici "Pippo", ha colpito nel profondo tutti gli abitanti di Arcidosso, compresa l’amministrazione comunale che così lo ha ricordato: "Il nostro paese è stato profondamente scosso dalla notizia dell’improvvisa scomparsa di Gonippo Bramerini. Un sentimento di incredulità e tristezza è calato sulla nostra comunità, sui familiari più stretti e sui tantissimi amici e colleghi".

Autista della Rama prima, poi Tiemme ed ora Autolinee toscane, a partire dal 2010 ha contemporaneamente gestito insieme a sua moglie Sabina, suo grande amore, anche il "The Wish Pub" di Arcidosso. E’ stato consigliere comunale per 5 anni, durante la seconda consiliatura di Emilio Landi.

"Nel ruolo di presidente del Centro commerciale naturale – dicono ancora dal Comune – con lui abbiamo organizzato tantissimi eventi importanti come il Narrastorie di Simone Cristicchi, suo grande amico. Era un punto di riferimento per la nostra comunità, sempre prodigo di consigli intelligenti sia per gli amministratori, con cui amava discutere delle tante questioni che riguardavano il nostro territorio, sia per gli amici che frequentavano il suo locale. Dopo il periodo covid ha senza dubbio contribuito ad innescare la ripartenza del nostro paese essendo tra i primi a riaprire il suo locale dopo i lunghi e pesanti mesi del lockdown". A ricordare Pippo anche Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia: "Indelebile il ricordo delle nostre prime riunioni di FdI da lui". Guendalina Amati, responsabile di Fratelli d’Italia sull’Amiata ha aggiunto: "Sono incredula di fronte a questa notizia – commenta –. Se sono entrata nel partito in cui milito lo devo anche a Gonippo che in quel giorno di maggio mi face conoscere Fabrizio Rossi. Mi ha supportato ed anche osteggiato, ma lo ha fatto alla luce del sole".

Nicola Ciuffoletti