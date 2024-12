Il convegno sull’alimentazione

Via al convegno "Dalla tavola alla crescita: alimentazione e genitorialità". Si terrà questa mattina dalle 9,30, nell’aula magna del plesso di piazzale Sant’Andrea a Porto Santo Stefano, il Convegno l’incontro sull’alimentazione e la sua fondamentale importanza per la crescita e il benessere dei ragazzi. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Comprensivo Statale Monte Argentario-Giglio e vuole rappresentare un’opportunità per approfondire le tematiche legate alla nutrizione, al rapporto con il cibo e alla sua influenza sul benessere psicofisico. Interverranno esperti del settore, che aiuteranno a chiarire dubbi e a fornire strumenti pratici per affrontare le diverse fasi della crescita alimentare dei ragazzi. L’evento ha l’obiettivo di approfondire il tema dell’educazione alimentare in età evolutiva, con particolare attenzione al ruolo fondamentale dei genitori nell’educare i propri figli a un’alimentazione sana e consapevole.