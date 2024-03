Il Consiglio ha votato la "Deco". Ecco la denominazione comunale per i prodotti dell’Argentario

Votato in consiglio comunale il regolamento per l’istituzione della denominazione comunale di origine "De.Co.", che dimostrerà l’origine locale dei prodotti agroalimentari e il legame di questi prodotti a livello storico e culturale con il territorio. Conferendo anche un’identità riconoscibile, di pari passo con il brand Argentario. Verrà assegnato dall’amministrazione comunale per valorizzare le attività dei prodotti locali e verrà istituito un registro dove saranno inseriti i prodotti e le imprese che avranno il diritto di usare l’intestazione De.Co. (denominazione comunale Argentario). Durante l’assise di ieri mattina il sindaco ha anche annunciato nuovi ingressi tra gli incaricati del Comune. Luigi Scotto è stato incaricato per il progetto "Casa dei pesci Argentario", Antonio Meridoni per l’individuazione di eventi di prestigio a carattere nazionale per la programmazione turistica, sportiva e culturale del Comune.

La seduta del consiglio si è aperta con il dono da parte dell’architetto del Comune Antonella Sabato, che in accordo con il sindaco ha donato delle opere realizzate con acquerello rappresentanti le mimose a tutte le donne dipendenti dell’ente, oltre che alle rappresentanti femminili del consiglio comunale. La seduta ha visto inoltre l’applicazione di una variazione bilancio di previsione 2024/2026 con applicazione dell’avanzo accantonato di amministrazione 2023, per la cifra di 561.368 euro, all’interno dei circa 2 milioni complessivi per il contributo straordinario dalla Toscana al Comune per interventi di messa in sicurezza ai tratti di viabilità pubblica. Tradotto, per il completamento degli ultimi tre chilometri da asfaltare della strada Panoramica per completare l’anello turistico dell’Argentario. "All’interno dei 2 milioni saranno compresi anche gli espropri delle aree private", ha spiegato l’assessore al bilancio Silvano Scotto su richiesta della consigliera di minoranza Priscilla Schiano. Durante il consiglio comunale si è parlato anche del debito fuori bilancio di oltre 500mila euro inerente alle spese legali riguardanti il contenzioso sulla Cantoniera, per il quale il Comune ha deciso di andare avanti in tribunale. Infine, è stato inoltre nominato il direttore dell’azienda speciale del Comune, la Argentario Mobilità & Ambiente, che sarà Marco Pareti.