Continua la caccia all’uomo Il tunisino in fuga con l’arma

GROSSETOContinua la caccia all’uomo in ogni angolo della provincia da parte dei carabinieri di Grosseto. Il giovane o che giovedì scorso ha sparato a un ginocchio a un suo connazionale sotto al cavalcavia di Grancia, dove un regolamento di conti aveva fatto scattare l’allarme. Il bersaglio, un tunisino poco più che ventenne, è stato raggiunto da un proiettile al ginocchio. Ma non solo. Era anche ferito all’addome da un’arma da taglio e tuttora è ricoverato al Misericordia dopo essere stato operato. Un’aggressione che i militari del nucleo investigativo stanno approfondendo con i pochi elementi certi. Uno di questi potrebbe essere che l’aggressione sarebbe scattata dopo giorni di tensioni per soldi scomparsi. Che probabilmente erano stati ricavati dall’attività di spaccio. Il ragazzo che ha sparato, subito dopo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e le pattuglie dei Ccrabinieri. Tutto fa pensare che il ferito sia solo la punta di un iceberg legato al mondo della droga. Quella infatti è una zona tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine ormai da anni. nella boscaglia circostante ci sono infatti spacciatori con clienti che vanno e vengono per acquistare soprattutto cocaina. Insieme al 23enne di origini tunisine rimasto ferito con un colpo di pistola, c’era anche una donna, una grossetana, che è stata trovata dai soccorritori sotto choc. E’ lei che in queste ore sta ’aiutando’ i militari a ricostruire l’accaduto. Il fatto comunque rimane: il giovane che ha ferito il connazionale è scappato e con lui ha una pistola.