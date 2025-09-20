Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Grosseto
Droga in tasca, in due segnalati alla prefettura
20 set 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
MONTE ARGENTARIO Segnalati alla prefettura di Grosseto per possesso di stupefacenti, e più volte sanzionati per pesanti infrazioni al codice della...

La droga scoperta dai carabinieri

MONTE ARGENTARIOSegnalati alla prefettura di Grosseto per possesso di stupefacenti, e più volte sanzionati per pesanti infrazioni al codice della strada: questo il risultato di un controllo operato nella notte dai Carabinieri della stazione di Porto Santo Stefano, che nel corso di un servizio perlustrativo avevano fermato due soggetti a bordo di uno scooter. I due, entrambi di nazionalità straniera, procedevano sullo scooter privi di casco: la circostanza è balzata subito all’occhio della pattuglia, che ha fermato immediatamente il mezzo.

I due ragazzi oltre a non essere dotati del dispositivo di sicurezza obbligatorio, mostravano un certo nervosismo, per cui i militari hanno con circospezione chiesto se avevano con loro qualcosa di illegale: così uno dei due ha consegnato agli operanti un piccolo involucro con 4 grammi di hashish. Ciò ha comportato un ulteriore approfondimento sul mezzo e sulle loro persone, per cui sono stati portati in caserma, dove è spuntato fuori un secondo involucro di due grammi, contenente cocaina. Al termine, sono state elevate ulteriori sanzioni per non aver indossato il casco, a cui si sono aggiunte una guida senza patente (il guidatore ne era sprovvisto), nonché il fermo del mezzo in quanto privo di copertura assicurativa e non in regola con la revisione obbligatoria.

