Droga in tasca, in due segnalati alla prefettura

MONTE ARGENTARIOSegnalati alla prefettura di Grosseto per possesso di stupefacenti, e più volte sanzionati per pesanti infrazioni al codice della strada: questo il risultato di un controllo operato nella notte dai Carabinieri della stazione di Porto Santo Stefano, che nel corso di un servizio perlustrativo avevano fermato due soggetti a bordo di uno scooter. I due, entrambi di nazionalità straniera, procedevano sullo scooter privi di casco: la circostanza è balzata subito all’occhio della pattuglia, che ha fermato immediatamente il mezzo.

I due ragazzi oltre a non essere dotati del dispositivo di sicurezza obbligatorio, mostravano un certo nervosismo, per cui i militari hanno con circospezione chiesto se avevano con loro qualcosa di illegale: così uno dei due ha consegnato agli operanti un piccolo involucro con 4 grammi di hashish. Ciò ha comportato un ulteriore approfondimento sul mezzo e sulle loro persone, per cui sono stati portati in caserma, dove è spuntato fuori un secondo involucro di due grammi, contenente cocaina. Al termine, sono state elevate ulteriori sanzioni per non aver indossato il casco, a cui si sono aggiunte una guida senza patente (il guidatore ne era sprovvisto), nonché il fermo del mezzo in quanto privo di copertura assicurativa e non in regola con la revisione obbligatoria.