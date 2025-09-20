Grifone, c’è già la verifica. Arriva il Montevarchi

CALCIO

Vestire la maglia di gregario, all’occorrenza, e non solo quella di capitano, umiltà e rispetto: questa è la ricetta con la quale mister Indiani prepara I suoi giocatori nell’affrontare l’avversario. E oggi, inizio alle 15, l’avversario veste i panni dell’Aquila Montevarchi nell’anticipo della terza giornata del girone di andata, una gara che può rappresentare una prima verifica per I biancorossi dopo la sconfitta di Seravezza e la vittoria con il Foligno. "Io non temo nessuno, ma ho un grosso rispetto per tutti gli avversari - ha affermato il tecnico di Certaldo - e non credo che il Montevarchi venga a disputare una partita difensiva, per cui sarà una bella gara. Siamo soltanto all’inizio del campionato e l’unica sorpresa che penso è quella di non essere io a punteggio pieno. Ormai non si gioca più in undici, ma in sedici e tutto il gruppo segue la mia direzione". "Marzierli ha scontato la squalifica - pensi di farlo giocare accanto a Benedetti presentando la coppia di bomber? "Per il momento no, in futuro vedremo" risponde il mister che ribadisce l’importanza dei tre Under. Ancora assenti per infortunio Cretella, Ferronato, Gerardini, Gnazale, Guerrini, Musardo. I convocati da mister Indiani: Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardarelli, Carlotti, Ciraudo, Corallini, D’Ancona, Della Latta, Dierna, Disanto, Fiorani, Gonnelli, Italiano, Marcu, Marzierli, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Saccchini, Santaraelli, Sartorelli, Shenaj, Tognetti. Ed anche per il pubblico maremmano quella odierna potrebbe rappresentare una importante verifica sul senso di attaccamento ai colori biancorossi dal momento che potrebbe essere superato il muro dei 1200 spettatori presenti allo "Zecchini" contro la squadra umbra. A dirigere il match, inizio alle 15, tra Grosseto e Aquila Montevarchi è stato designato l’arbitro Gennaro Decimo di Napoli.

Paolo Pighini