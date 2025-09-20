Sugli impianti sportivi. L’attacco alla maggioranza: "Immobile sulle proposte"

FOLLONICA"Lo sport rappresenta un settore vitale per Follonica, fatto di società, volontari, dirigenti e famiglie che ogni giorno lavorano per far crescere i giovani e tenere viva la città. Ma mentre il mondo sportivo si muove e propone, dall’amministrazione comunale e dal presidente nominato di Follonica Sport arrivano soltanto rinvii e silenzi". Si apre così il duro commento della segreteria del Pd Follonica riguardo la gestione degli impianti e delle manifestazione sportive da parte dell’attuale amministrazione. Il partito di opposizione motiva la sua critica elencando tutte le problematiche che nelle ultime settimane hanno reso difficile l’attività di diverse società sportive cittadine. Fra queste l’incertezza riguardo la questione delle concessioni per i campi di calcio (che rende impossibile programmare gli allenamenti dei ragazzi appartenenti ai settori giovanili), la proposta di cambiare la pavimentazione della pista di via Etruria (che finora ha solo scatenato un acceso confronto con le società rotellistiche, preoccupate di essere tagliate fuori senza alcuna alternativa), la mancanza di un progetto concreto per avviare una nuova pista polivalente nell’area del Palazzetto e la recente mancata collaborazione con la società di basket "Libertas Livorno", che si era dichiarata disponibile a investire negli impianti di Follonica.

"Qui non è solo questione di impianti – commenta Tommaso Bianchi, responsabile sviluppo economico e turismo del PD Follonica – ma è una questione di metodo e di responsabilità. Chiediamo che l’amministrazione spieghi perché non sono ancora state definite le nuove concessioni per l’utilizzo e gestione degli impianti e quali garanzie intenda dare alle società per il futuro immediato". Un altro membro della segreteria, Lorenzo Lorenzi, ci tiene a sottolineare che il settore sportivo non ha solo un valore sociale ed educativo, ma può rappresentare anche una discreta risorsa economica per la città: "Lo sport è uno strumento concreto per allungare la stagione. Ogni evento sportivo di livello porta atleti, accompagnatori e famiglie che consumano, dormono, scoprono la città e il comprensorio. Se a Follonica prevalgono lentezza e indecisione, significa rinunciare a un settore che potrebbe essere uno dei pilastri dello sviluppo locale".