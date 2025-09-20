Civiche e moderati. Il Centro ora vola alto: "Voglia di ponderazione"

Nuova voglia di Centro e ponderatezza. E la fine di un’epoca dominata dalla logica dell’amico-nemico. Sono le caratteristiche che Massimo Morisi, professore ordinario in pensione di Scienze Politiche, individua nel cuore degli toscani alla luce del sondaggio di Noto realizzato per Qn-La Nazione sulle intenzioni di voto per il 12 e 13 ottobre.

Morisi, 18 punti dividono Giani da Tomasi nelle intenzioni di voto. Se lo aspettava? "Si tratta di uno scarto molto significativo, ma siamo ancora a tre settimane dal voto e può succedere di tutto. Si evidenzia comunque una tendenza molto solida sulla quale giocano alcuni fattori".

Quali? "Uno di carattere antropomorfico. Giani è stato accolto nelle sue apparizioni pubbliche molto frequenti come una persona che si poteva anche criticare, ma ha dato, nel tempo, un’idea di di solidità e di persona con notevole professionaltià politica. Per citare Max Weber dà l’idea di uno che vive per la politica, ma non di politica. C’è un secondo punto però".

Prego. "Battendo palmo a palmo la Toscana sa benissimo che i partiti politici sono fragili e litigiosi. Per questo si è costruito un ‘suo’ partito di sindaci. La Toscana ha 273 comuni e dentro questo mondo Giani ci sguazza come un pesce. Il suo partito non è fatto solo dai sindaci dei capoluoghi (che in 7 città sono di centrodestra ndr) ma da sindaci non di primissimo livello urbano".

Forza Italia al 9%, Noi Moderati all’1,5%, la civica ‘E’ ora! Tomasi presidente’ al 5% e Casa Riformista all’8%. Da sole civiche e moderati centrano più del 20% delle intenzioni di voto. C’è un nuova voglia di Centro? "C’è il desiderio di equilibrio nella rappresentenza politica. Di concretezza, pacatezza nel giudizio, di un’analisi concreta che non cerchi subito il nemico da abbattere. Ma ricerchi la soluzione e accetti la complessità dei temi. Emerge il profilo di un elettore regionale stanco del rapporto amico-nemico. Per questo la stessa Forza Italia ha una previsione di successo rispetto alla Lega assai ragguardevole".

Questo elettore si recherà alle urne o le diserterà? "Il dato che il 55% degli astenuti del 2020 ha dichiarato che voterà Giani (e il 25% Tomasi ndr) mi lascia sperare in una buona affluenza. C’è la voglia da parte dell’elettore di rimettersi in discussione e riprendersi il diritto-dovere del voto. Sono in gioco, anche a livello nazionale, questioni talmente drammatiche, vitali e non più lontane".

Fratelli d’Italia. Il partito di governo su base nazionale èl 28% (sondaggio Bidimedia). In Toscana al 19%. Che succede? "Meloni non è facilmente replicabile come la sua leadership e le simpatie che può suscitare. Le seconde e terze schiere a livello locale e territoriale si limitano a replicare ciò che la ’lìder maxima’ dice. Non c’è un pensiero territorialmente elaborato, se non contro l’avversario. Quello che non ho ben capito di Meloni è se sia ingrado di allevare una sua classe politica".

Una contestazione vera anche a centrosinistra? "Sì. Ma il Pd riesce in qualche modo a vivere di rendita, ci sono persone fra i 50 e i 70 anni che, in certe situazioni, costituiscono ancora dei riferimenti. FdI invece è giovanissima. In Toscana la marginalità in cui è vissuta la destra, continua a presentare il conto".

Chi scelse M5S nel 2020 al 60% voterà Giani, gli altri al 25% Tomasi. Il campo largo ha fatto bene a Schlein e male ai grillini? "Il movimento post grillino, in Toscana aveva un’anima orientata più a sinistra che in altre parti d’Italia. Conte ha compiuto un’operazione audace ma le amibiguità del M5S lo rendono interlocutore fragile".

In caso di vittoria Pd il ‘governo largo’ avrebbe vita difficile? "Giani dovrà governare creando loro qualche orticello amministrativo che soddisfi il bisogno di identità, ma che allo stesso tempo li obblighi alla mediazione politco-istituzionale".

Altro caso di studio. Sotto il tetto della ‘Casa Riformista’ ci sono big di IV e civici per Giani all’8%. "Renzi resta uno degli animali poltici piu intelligenti e tatticamente pronti a sapersi destreggiare e collocare".

Campo largo e Case riformiste. Toscana laboratorio politico? "Mi piacerebbe un laboratorio sulle politiche e non soltanto sullo ‘stiamo insieme così sconfiggiamo l’avversario’ in un ente come la Regione".

Claudio Capanni