"Il Comune si attivi per partecipare ai bandi"

"Con l’approvazione, alla Camera dei deputati, del Decreto legge “Qualità dell’aria“, viene istituito un fondo di oltre 32 milioni di euro destinato a finanziare i progetti delle amministrazioni locali per la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento delle aree attrezzate per il turismo all’aria aperta. L’invito che rivolgo all’amministrazione comunale di Follonica è quello di attivarsi per partecipare ai futuri bandi che verranno creati per accedere a questo fondo, così da poter avere una vera area camper attrezzata". È quanto dichiara Danilo Baietti, capogruppo Fratelli d’Italia al comune di Follonica. "Da troppi anni – commenta Baietti – notiamo come il turismo dei cosiddetti camperisti sia stato completamente dimenticato". "Se la stagione estiva appena trascorsa ci ha insegnato qualcosa – chiude – è che per rendere più attrattivo il comune sul mercato turistico si debba necessariamente diversificare l’offerta ricettiva. Proprio per questo mi auguro che la sinistra follonichese si attivi per partecipare a questo progetto".