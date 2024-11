Il Comune lancia il progetto "Gasati"

La Regione Toscana, ha dato il via libera, con l’avviso per la concessione di contributi ai Comuni, alla realizzazione di progetti per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza. Un’occasione per l’Amministrazione comunale per proporre il progetto "Gasati". Un titolo decisamente particolare che per esteso significa: "Gavorrano sicurezza attiva e inclusiva" e che mette al centro i giovani, promuovendo il loro protagonismo attivo nella rigenerazione degli spazi pubblici attraverso tecniche di co-design e "urbanismo tattico".

"Il progetto – ricorda la sindaca Stefania Ulivieri (nella foto) – sarà realizzato attraverso la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse della fascia d’età che va dai 9 ai 14 anni in un processo di cittadinanza attiva, progettazione e creazione collaborativa per mitigare gli effetti negativi derivanti dal periodo post-pandemico e rafforzati dall’iper-digitalizzazione della società che minacciano la concezione di sicurezza urbana, la coesistenza e condivisione del contesto civico di Gavorrano. Sostenitori di questa iniziativa sono fra gli altri: Associazione Avis Gavorrano-Scarlino, Amici 2 ruote Gavorrano, Associazione distretto biologico della Pia, Associazione Auser Ets, la Società Sportiva Follonica Gavorrano, Caldana Sport e Motori e la Proloco Gavorrano.

Roberto Pieralli