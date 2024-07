Il collasso della laguna: "Chiederò al Governo di accelerare l’iter"

La situazione della laguna resta stazionaria, quindi molto grave. Sì, perché "stazionaria" significa essenzialmente che la temperatura delle acque e il livello di ossigenazione non hanno fatto registrare miglioramenti rimando sui livelli di quelli che fino ad ora hanno condannato a morte almeno cento quintali di pesce. Si muove, però, la politica, anche se per il momento si tratta di movimenti fisici e non di provvedimenti.

"Ho ricevuto la piacevole visita in Comune dell’onorevole Marco Simiani del Pd – dice il sindaco, Andrea Casamenti – che si è reso disponibile nel modo più assoluto per qualsiasi aiuto. Simiani ci ha espresso la propria vicinanza nella risoluzione della difficile situazione in corso. Abbiamo fatto presente che in questo momento stiamo usando fondi economici comunali e che quindi abbiamo bisogno di un aiuto economico statale. Anche con l’onorevole Fabrizio Rossi Fabrizio di Fratelli d’Italia ho avuto modo di parlare della situazione e anche da parte sua c’è stata massima disponibilità. Ho parlato anche con il presidente della Regione Eugenio Giani per eventuali aiuti economici a sostegno delle spese".

Il monitoraggio della laguna prosegue senza soste con squadre del Comune, della Protezione civile e anche della Croce rossa italiana.

"Insieme alla delegazione del Partito Democratico di Orbetello – dice Simiani – sono andato a verificare lo stato della Laguna. La situazione è veramente difficile e ormai compromessa. L’acqua è ormai marrone sia a Levante che a Ponente, e le ultime zone dove ancora vive la fauna marina sono pochissime. Per questo motivo, d’accordo con il mio partito, ho fatto visita al sindaco di Orbetello, chiedendogli di attivare ogni percorso possibile per richiedere risorse straordinarie per questa emergenza. Queste risorse sono necessarie sia per ristorare l’Amministrazione comunale delle spese sostenute, sia per sostenere le imprese che hanno subìto danni economici, sia nel settore della pesca che in quello turistico".

"Mercoledì prossimo – conclude Simiani –, durante il question time alla Camera, chiederò formalmente di accelerare l’iter della proposta di legge del consorzio e, allo stesso tempo, di sollecitare il ministero dell’Ambiente a destinare le risorse straordinarie assolutamente dovute a questo territorio, vista l’emergenza che si sta vivendo in questi giorni a Orbetello".

Michele Casalini