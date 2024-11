Seconda conferenza aperta al pubblico di ClownArte, il progetto di formazione, spettacolo dal vivo e arti visive dell’associazione culturale Melquiades Aps, finanziato grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, con il patrocinio del Comune di Arcidosso. Oggi alle 16,30, in sala consiliare del Comune di Arcidosso, avrò luogo l’incontro con Rodrigo Morganti (nella foto), clown, co-fondatore del progetto Giullari Senza Frontiere, primo clown dottore italiano. L’incontro ha per titolo "Il Clown e l’arte della trasformazione". Si parlerà del clown, del clown nella relazione d’aiuto, con cenni e accenni storici per comprendere la complessità di questa figura, che ha sempre avuto una fortissima matrice sociale perché esiste solo in relazione con qualcun altro. La partecipazione alla conferenza è a ingresso libero, mentre sarà presente un rappresentante del Comune di Arcidosso. Questa sera poi, alle 20,30 all’Ala Sinistra di Montelaterone, si svolgerà anche un laboratorio pratico tenuto dallo stesso Rodrigo Morganti. La partecipazione prevede l’iscrizione obbligatoria. Morganti dal 1995 al 2016 ha lavorato per la Fondazione Theodora, come clown-dottore e coordinatore artistico. Dal 2008 è direttore artistico della fondazione di Clown Dottori Libanese "Ibtissama" e dal 2017 è direttore artistico in Italia della fondazione Dottor Sorriso Onlus.