Il centro storico aspetta la lirica. Cavalleria rusticana in piazza Dante

Sarà un appuntamento inedito. In piazza Dante va in scena l’opera lirica. E sarà la "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni. L’appuntamento è per sabato 26 luglio alle 21.15: sul palco l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Roberto Gianola e la Corale "Santa Cecilia" di Empoli. I biglietti saranno presto in prevendita online sulla piattaforma VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma, a Grosseto.

"Siamo orgogliosi di annunciare che la prossima opera lirica messa in scena dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto sarà la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, capolavoro della tradizione operistica italiana – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Questo evento non è solo un appuntamento culturale di rilievo, ma anche un’occasione per riaffermare il valore della musica come strumento di coesione sociale e identità collettiva. Invito tutta la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalla potenza espressiva di quest’opera straordinaria".

"Portare in scena la Cavalleria rusticana – dichiara l’assessore alla Cultura Luca Agresti – significa restituire al pubblico un’opera intensa e profondamente umana, che parla d’amore, tradimento e passione. Grazie alla direzione della nostra Orchestra sinfonica, condotta dal direttore artistico Antonio Di Cristofano, il pubblico potrà vivere un’esperienza musicale autentica e coinvolgente. Un ringraziamento va al presidente dell’orchestra sinfonica, Giulio De Simone, che ha fortemente voluto questo evento che si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale e musicale".

"Riuscire a portare l’opera lirica in piazza Dante dichiarano Giulio De Simone e Antonio Di Cristofano – rappresenta per tutti noi un motivo di grande orgoglio. Significa aver centrato un obiettivo che desideravamo perseguire da tanti anni e che finora mai si era potuto realizzare, per vari motivi. Ora che possiamo dire di esserci riusciti, grazie al prezioso sostegno dei nostri partner, che ringraziamo, ci auguriamo che il pubblico partecipi numeroso a un evento davvero unico".

