Il cartellone organizzato dalla Proloco. Molti eventi: c’è anche Magdi Allam

Torna l’Estate in Proloco con 15 appuntamenti. Si parte domani alle 18.30 nel chiostro della Proloco con la presentazione del libro "Ritrova il sonno perduto" di Marilù Mengoni, evento in collaborazione con la Libreria Mondadori. Sempre domani, ma alle 21, l’appuntamento è con Rosalbe Elisabetta Harmonyu con "Pillole Dance e Pop". Qui la voglia di ballare sarà contagiosa, in più durante la serata farà un’incursione Charlot, primo artista dei Moonwalk. Sabato (15.30 -19.30; 21.15-23.15) e domenica (9.30-13 e 15.30-20) si svolgerà il secondo Festival della Poesia "Terra di Mare". Sono attesi oltre 60 poeti, 8 editori e 6 curatori di collane poetiche. Il 6 giugno, alle 21, il musical "Un baule troppo animato", mentre l’8 giugno, alle 18.30 è in programma il Premio Proloco "La città che vorrei: Grosseto 2050". Si tratta di un premio che ha coinvolto i ragazzi del triennio delle scuole superiori di Grosseto.

Il cartellone della Proloco può contare anche su importanti nomi. L’8 giugno sarà presentato il libro di Manuel Bova "Un millimetro di Meraviglia" , il 13 giugno, alle 21.15 è in programma il concerto "Giovani Musicisti del mondo" e il 14 giugno "Twogheter", uno spettacolo di duetti italiani e internazionali. Il 15 giugno Magdi Cristiano Allam (giornalista, editorialista ed ex membro del Parlamento europeo) presenterà il suo libro "Un miracolo per l’Italia". Gli appuntamenti sono in programma il 20 giugno, con l’incontro con Fabio Marco Fabbri, giornalista dell’Opinione, sul tema "Israele e Palestina- un’ostilità insanabile", il 21 giugno Flamengo Guitar duo e il 24 e 25 giugno è in programma, con Fondazione Grosseto Cultura "Grosseto dei lettori".