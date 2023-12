Il cardinale Lojudice in visita all’ospedale

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, ha fatto visita all’ospedale di Castel del Piano. Il cardinale, dopo aver celebrato la santa messa, ha parlato dell’importanza dei piccoli presìdi per le popolazioni di periferia. Ha poi ringraziato il personale sanitario per il suo lavoro, i sindaci, le associazioni di volontariato e le Forze dell’ordine, augurando a tutti i presenti di passare un sereno Natale. Il direttore di presidio Michele Dentamaro e il sindaco Michele Bartalini hanno ringraziato il l’arcivescovo, che per la prima volta ha presieduto la messa nell’ospedale di Castel del Piano. "Per noi è stato un momento importante – ha commentato Bartalini –, un’occasione speciale anche per tenere alta l’attenzione sul nostro presidio ospedaliero che rappresenta una garanzia per i cittadini dell’Amiata grossetana e non solo".