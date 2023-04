Il "Camper della Salute" oggi a Tatti all’asilo "Ciuchino Mandarino"

Nuove tappe del "Camper della Salute" del Coeso nei territori comunali di Massa Marittima ma anche quelli di Montieri e Scansano successivamente. Negli appuntamenti fissati, dalle 9 alle 13 alcuni assistenti sociali, operatori socio sanitari e volontari del Comitato di partecipazione del Coeso, promotore dell’iniziativa, saranno presenti per incontrare i cittadini, dare loro informazioni e assistenza su servizi sociali e sanitari, come modalità di accesso al sistema, prenotazione di esami e visite, scelta o cambio del medico curante, stampa dei referti medici, ma anche prenotazioni di tamponi e vaccini e attivazione della tessera sanitaria. Oggi il camper sarà a Tatti, nello spazio antistante l’ex asilo nido "Ciuchino Mandarino" in piazza Fratti, mentre giovedì farà tappa in piazza Lolini a Prata (Massa Marittima). Inoltre sabato il camper sarà presente all’appuntamento di Travale (comune di Montieri), di fronte al centro civico, giovedì 27 a Polveraia (Scansano), nella piazza principale, per arrivare poi sabato 29 a Montorgiali (frazione di Scansano), in via Trieste. Il Camper della salute è un progetto nato su proposta del Comitato di partecipazione e sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito dei "Cantieri della Salute", coordinato da Federsanità Anci.

Il mezzo è stato finanziato dalla misura 7.4.1 della Strategia di sviluppo locale 2014-2020 del Gal Far Maremma all’interno del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2020. A bordo alcuni operatori sociosanitari e assistenti sociali che potranno fornire ai cittadini informazioni sui servizi sociali e sanitari e le modalità di accesso, aiutarli a prenotare esami e visite, sostenerli nella scelta o nel cambio del medico curante, stampare referti medici, prenotare tamponi e vaccini, attivare la tessera sanitaria e dare suggerimenti per la consultazione del Fascicolo sanitario elettronico.