Il calendario 2025 sabato in regalo

"Dare una mano" è il titolo del calendario 2025 che sabato 28 sarà consegnato in regalo in edicola acquistando una copia de La Nazione. Il titolo anticipa i contenuti del calendario che, anche quest’anno, è dedicato alle associazioni di volontariato del territorio (una versione sarà per la provincia di Grosseto, un’altra per quella di Livorno). La copertina è disegnata da Giancarlo Caligaris, poi ogni mese sarà accompagnato da una foto di un’associazione e la descrizione dell’attività che porta avanti attraverso i suoi volontari. Impegno e solidarietà, quindi, sono il filo conduttore di questo calendario che propone almeno due cose bellissime: il disegno di Caligaris e il messaggio che ogni foto riesce a mandare a chi la guarda. E il messaggio è chiaro: "dare una mano". Non una semplice frase, ma un impegno preciso.