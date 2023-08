Il brigadiere Minervino è andato in pensione Il saluto della comunità Il brigadiere Raffaele Minervino è andato in pensione dopo 13 anni di servizio a Sorano. Il sindaco ha consegnato una targa ricordo in suo onore e lo ha ringraziato. Presenti rappresentanti delle forze dell'ordine, della Giunta e della Protezione Civile.