Il "Branzino" pronto a partire. Le iscrizioni

Ultimi giormi per iscriversi alla manifestazione internazionale Branzino The Challenge che si svolgerà ad Orbetello da venerdì 1 a domenica 4 maggio. Lo ricordano Silvio Smania (presidente di Insidefishing), Maddalena Ottali (assessora comunale al Turismo), Pierluigi Piro (presidente della cooperativa I Pescatori di Orbetello).

La rassegna si è affermata nel tempo come il più prestigioso evento di pesca sportiva da kayak in tutta Europa. La tre giorni prevede workshop ed attività dimostrative per educare all’avvicinamento alla navigazione in kayak in piena sicurezza. Trasmissioni in diretta streaming con interviste agli atleti e contributi sulle novità legate alla pesca sportiva, portate ad Orbetello dalle aziende che affiancano la manifestazione.

Nell’area del Circolo Canottieri di Orbetello viene allestita una struttura di accoglienza che consente lo svolgimento di tutte le attività legate all’evento. "Turismo e sport, un connubio perfetto che si svolge in un luogo particolarmente significativo: la nostra Laguna – dice Ottali –. Questa è la formula vincente di "Branzino the challenge. La Laguna è un ecosistema delicato e meraviglioso, che richiama appassionati da ogni parte del mondo per le sue peculiarità di flora e fauna".

Anche grazie alla sinergia con i prestigiosi partner dell’evento, Branzino the Challenge conferma un’alta posta in gioco con un montepremi del valore economico complessivo che oltrepassa i 40.000 euro e un importante payout destinato ai primi tre classificati. La competizione, individuale o in team, è aperta a tutti, unico limite aver compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak, ha la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco.

Michele Casalini