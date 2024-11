Il borgo si veste a festa fino a domenica

Continuano gli eventi della Sagra del marrone e Halloween organizzata dalla Pro Scarlino con la collaborazione del Comune.

Il borgo da oggi a domenica ospiterà tanti eventi (tutti gratuiti) per bambini e adulti.

In piazza del Mercato la sagra culinaria con il ristorante che sarà aperto oggi a pranzo e a cena, domani a cena e domenica di nuovo a pranzo e a cena.

Oggi alle 15 apriranno gli stand nelle vie del borgo, con laboratori e prove di tiro con l’arco. Alle 16 via alla musica in piazza Garibaldi con gli "Ambaradan" e le attività per i bambini.

Alle 17, all’ex Frantoio Maestrini, convegno sull’olio e l’olivo tenuto da Claudio Cantini, primo tecnologo Ibe – Cnr di Follonica, dal titolo "Valorizzazione della biodiversità del territorio scarlinese: olivo e olio". Alla fine dell’incontro è prevista una degustazione di olio.

Domani alle 15.30 caccia al tesoro per le vie di Scarlino, mentre alle 17 in sala consiliare Cantini parlerà di "Valorizzazione della biodiversità del territorio scarlinese: castagni e marroni".

Alle 19.15 in sala consiliare, Scarlinopolis, conferenza spettacolo di Andrea Paone (nella foto), giovane emergente nel panorama degli Stand Up Comedians. Domenica dalle 15 i mercatini degli hobbisti animeranno le vie del borgo, mentre dalle 16 in piazza Garibaldi suonerà Giordano Cumoli.