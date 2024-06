Il Biodistretto cresce. Gentili: "Ingresso di Legambiente in qualità di partner"

Aprire una finestra nell’agroecologia, verso una strategia che illumini il mondo agroalimentare in chiave sostenibile come dettano i piani europei. Due parole che si affiancano a sostegno dell’attività agricola ecologica e della sostenibilità. Questo il tema su cui è stato posto il focus alla conferenza "Agroecologia e filiera del biologico: modello di riferimento per sostenibilità ambientale e competitività nel mercato" che ha aperto la trentaduesima Rassegna-degustazione nazionale di Legambiente e che ha visto consegnare in Maremma i riconoscimenti ai migliori vini biologici e biodinamici d’Italia. L’edizione ha visto la partecipazione di 296 vini provenienti da 19 regioni. Venendo al Grossetano, sono stati premiati nei vari ambiti, come nella Selezione Vini Bianchi di annate precedenti al 2023 il Toscana Igt Vermentino 2020 Ballarino di Valdonica,Roccastrada, nella Selezione Rossi Giovani il Morellino di Scansano Docg 2022 Roggiano-Cantina, Vignaioli del Morellino di Scansano e la targa "Agricoltura Eroica 2024" assegnata all’Azienda agricola Fontuccia dell’Isola del Giglio. E, per restare sempre sul territorio locale, durante l’iniziativa è stato ufficializzato l’ingresso di Legambiente in qualità di partner nel Distretto biologico della Maremma toscana. "Vogliamo – afferma Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente – portare il rapporto tra la ricerca, formazione, sperimentazione e sostenibilità all’interno del Biodistretto per farlo diventare un’eccellenza. Buone pratiche e supporto tecnico verso il biologico alle tante aziende. È il nostro sogno far diventare un’eccellenza sul biologico e sostenibilità il nostro territorio favorendo maggior occupazione".

"Siamo – dice Francesco Carri, presidente Banca Tema – la banca del territorio, e nell’accordo quadro con il Biodistretto abbiamo messo in atto interventi creditizi agevolati per problemi legati agli incendi come il finanziamo dei carri botte che contengono tremila litri ciascuno con l’obiettivo di promuoverli cento in tre anni. Favorire l’uso della risorsa idrica, finanziando chi farà la raccolta seria d’acqua, favoriremo le aziende che hanno volontà di convertirsi al biologico e interventi di solidarietà verso aziende che hanno problemi verso la loro continuità. Saranno circa otto punti con un fondo di dieci milioni di euro". "Questo appuntamento – spiega il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani – non è stato scelto a caso durante le Elezioni europee perché ultimamente una parte del dibattito elettorale si è incentrato sulle politiche agricole dell’Europa. Il vino biologico è uno dei motori del Pil dell’agroalimentare del nostro Paese che rischia di essere minacciato dai cambiamenti climatici – continua –. La Maremma è diventata uno degli esempi di trasformazione territoriale grazie alle aree protette e all’agricoltura di qualità multifunzionale. Non comprendiamo la discussione sulle energie rinnovabili perché sono l’evoluzione di questo territorio".

Maria Vittoria Gaviano