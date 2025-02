Il Belvedere gioca in trasferta. Derby tra Atletico e Valpiana

PROMOZIONE

Nella ventitreesima giornata del girone B di Promozione il Belvedere, saldamente al comando della classifica, giocherà in trasferta sul campo del Ginestra Fiorentina per tornare alla vittoria. La squadra di Giallini nelle ultime due partite ha conquistato solo un punto e vuole immediatamente riprendere la sua corsa vincente verso l’Eccellenza. All’Elmi di Massa Marittima, invece, si svolgerà la gara più importante del programma. Infatti si sfideranno i padroni di casa del Massa Valpiana, terzi, e l’Atletico Maremma, secondo. Le due squadre sono divise solamente da tre punti e punteranno entrambe alla vittoria per rimanere nella scia della capolista. Infine, al Frida Bottinelli Brogelli, partita molto importante per l’Invictasauro che ospiterà i Colli Marittimi. Il programma: Massa Valpiana-Atletico Maremma, Ginestra Fiorentina-Belvedere, Invictasauro-Colli Marittimi.