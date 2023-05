Troppo caldo, gli Ibis lasciano la laguna di Orbetello e vanno in Spagna

Orbetello (Grosseto), 5 maggio 2023 – Gli ibis lasciano la laguna. A causa del cambiamento climatico, che rende difficoltoso attraversare le Alpi se in autunno fa più caldo, gli esemplari protagonisti del progetto curato dal gruppo di ricerca Waldrappteam, guidato dal biologo austriaco Johannes Fritz, saranno guidati in Andalusia. Partito nel 2004 con la prima migrazione assistita, il progetto ha visto ogni anno gli esemplari di ibis eremita arrivare ad Orbetello seguendo un ultraleggero come fosse la loro mamma. Così hanno imparato, anno dopo anno, la rotta migratoria. Non è stato semplice, perché alle varie difficoltà di un programma di per sé complesso si è aggiunta anche la minaccia dei cacciatori di frodo che più o meno ogni stagione hanno fatto qualche vittima. Tutto sommato, comunque, il lavoro stava procedendo bene, tanto che oggi c’è una popolazione di circa duecento esemplari che in primavera si riproduce a nord delle Alpi e poi scende in Maremma. La prima volta che uno degli ibis addestrati è tornato in autonomia a nord delle Alpi è stato nel 2011. Quando poi riprese il percorso al contrario fu seguito dal primo gruppo in migrazione senza guida. Alcuni di loro rimarranno probabilmente nella zona della Costa d’Argento, dove continueranno a essere seguiti dal Wwf, ma i nuovi migratori dovranno prendere un’altra strada. Lo scorso ottobre, infatti, è stato il più caldo degli ultimi due secoli e la partenza ritardata degli uccelli verso la meta invernale ha creato numerose difficoltà, per via di particolari correnti ascensionali che sono venute a mancare, tanto che dei sessanta partiti solo cinque sono arrivati a destinazione da soli.