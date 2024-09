I "Volti sognanti" di Michelino Iorizzo nella Galleria Orler

"L’Arte dei Volti Sognanti" è il titolo della mostra delle opere di Michelino Iorizzo che sarà inanugurata oggi alle 18.30 nella Galleria Orler di Orbetello, in Corso Italia. Al taglio del nastro sarà presente anche l’artista, considerato uno degli interpreti più originali e affascinanti della pittura contemporanea italiana. La mostra sarà l’occasione per ammirare una selezione di opere inedite, caratterizzate dai celebri ritratti femminili dell’artista. Questi volti, spesso misteriosi e malinconici, non esistono nella realtà ma prendono vita dall’immaginazione di Iorizzo, dai ricordi di fugaci incontri o dai suoi sogni più reconditi.