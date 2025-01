I volontari contro gli incivili. Rifiuti abbandonati nel parco: "Plastic Free" si mobilita

Una città che da tempo cerca di dare risalto ad una vitalità ambientalista ed ecologista rilevante, con tante iniziative dedicate alla pulizia del mondo, si ritrova però da qualche tempo a vivere situazioni di degrado dettate da persone incivili che amano abbandonare rifiuti di ogni genere fuori dai cassonetti.

Come nel caso di via 25 Aprile, vicino al blocco dei "120 appartamenti". Resta da comprendere come possa accadere tutto questo e perché esistono ritardi nel rimuovere i rifiuti da parte di chi dovrebbe farlo.

Il tratto di strada interessato è soggetto a passeggiate sia verso la zona Camilletta che vero la zona dello stadio e l’impatto visiva è veramente sgradevole. Anche il grande parco che circonda l’area delle scuole, lungo viale Martiri della Niccioleta, è oggetto di cattive abitudini che vedono nella veste di protagonisti negativi i cittadini poco consoni al rispetto dell’ambiente. Ed allora sono scesi in azione diversi volontari della città del Balestro, che hanno dato vita ad un’importante azione di pulizia della vasta zona organizzata da "Plastic Free". In un paio di ore questo gruppo ha raccolto un centinaio di chilogrammi di rifiuti a cui si sono aggiunti un bel numero di mattoni e calcinacci a conferma che il mancato rispetto per la decenza non trova limiti ed attenzioni. Cassette di plastica, bottiglie, schede elettroniche, carta, cartone e stracci. Addirittura un mattone era stato depositato su un albero del giardino. Tutto il materiale raccolto è stato poi rimosso e trasferito nella zona di raccolta indicata da Sei Toscana.

Roberto Pieralli