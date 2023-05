I "Visionari" in mostra Opere di Bueno, Brindisi Possenti e Alinari

Antonio Bueno, Remo Brindisi, Antonio Possenti e Luca Alinari. Quattro pittori che hanno anticipato la visione di un mondo socialmente ed ecologicamente sostenibile. È la mostra "I Visionari", al Polo culturale Le Clarisse da oggi. L’esposizione, curata dal direttore del museo Mauro Papa, rientra nella manifestazione "Amico museo" promossa dalla Regione Toscana e presenta 16 opere di proprietà del Comune di Grosseto, custodite nella collezione d’arte delle Clarisse: quattro opere di Antonio Bueno, tra cui una "Annunziata" del 1969, tre opere di Remo Brindisi, tra cui una "Maternità" del 1950, cinque opere di Antonio Possenti, due di Luca Alinari, una di Nanda Vigo e una di Federico Bonaldi. L’inaugurazione è in programma alle 18 di oggi con una visita guidata curata dal direttore Mauro Papa: il costo per partecipare alla visita guidata è di 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 4 giugno, il giovedì e il venerdì con orario 10-13 e 16-19; il biglietto d’ingresso costa 2 euro oppure 5 euro compresa la visita al Museo Luzzetti.