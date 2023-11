I torciatori di San Giuseppe alla Festa dei Fuochi rituali

La Torciata di San Giuseppe, spettacolare rituale del fuoco ambientato a Pitigliano, sarà protagonista il 2 dicembre della Festa dei Fuochi Rituali di Agnone, in Molise. Ad annunciarlo sono il Comune e l’associazione Promo.fi.ter, organizzatrice della Torciata. E la Promo.fi.ter presieduta da Francesco Corti è pronta per questa trasferta ad Agnone, con due bus di pitiglianesi. L’appuntamento, che riunisce 15 realtà, tra paesi e cittadine, legati alla tradizione al fuoco, sarà teatro della firma di un protocollo d’intesa che punta a valorizzare le feste dei fuochi rituali. "Siamo stati invitati nella splendida Agnone – commenta Corti – per l’importanza della nostra tradizione della Torciata di San Giuseppe , che si svolge nelle città del tufo, il 19 marzo. È questo uno dei primi passi concreti per creare una rete nazionale di città del fuoco, passo fondamentale verso il riconoscimento di queste feste come patrimonio culturale immateriale da tutelare". Sull’evento interviene anche l’assessore al Turismo, Claudia Elmi che parla di "una bella opportunità per condividere la ricchezza della nostra cultura con altre realtà".

Giancarlo Carletti