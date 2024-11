I Terzieri voltano pagina. Si vota per il nuovo Rettore. Caccia al sostituto di Soldatini

Nella Società dei Terzieri Massetani è iniziata la corsa alla successione di Angelo Soldatini alla massima carica societaria. Il rettore, in carica dal 2019, ha annunciato che non si ripresenterà alle prossime imminenti elezioni che si terranno il 24 novembre. I Terzieri Massetani saranno chiamati alle urne per rinnovare gli organi direttivi per il triennio 2025/27. La prima fase riguarda l’elezione dei rispettivi Consigli direttivi di Borgo, Cittavecchia e Cittanuova. Saranno eletti per ogni Terziere 15 membri dai quali successivamente saranno distribuite le cariche sociali: priore, capitano, cancelliere, camerlengo e nuncio. La seconda fase, dopo circa un mese, riguarderà l’elezione del Magistrato, l’organo amministrativo della Società dei Terzieri. La macchina elettorale è già stata avviata. Tutti i Terzieri hanno già convocato le rispettive assemblee dei soci. In questi giorni i Terzieri stanno compilando le liste dei candidati che saranno rese pubbliche nei tempi previsti dai regolamenti. L’unica notizia ufficiale al momento è che Angelo Soldatini, rettore in carica da sei anni, non ripresenterà la propria candidatura. Soldatini ha ringraziato i Terzieri "per la fiducia e la stima dimostrata affidandomi un incarico così importante, impegnativo e difficile". Soldatini ha ringraziato il Terziere di Borgo, Terziere di sua appartenenza, che lo ha proposto e gli altri due Terzieri di Cittavecchia e Cittanuova che lo hanno sostenuto. Il rettore ha poi ringraziato tutti i membri del Magistrato che hanno condiviso il lavoro di questi anni e collaborato per assolvere a tanti impegni della Società. Il rettore ha avuto parole di ringraziamento per tutti: il Corpo dei balestrieri, di cui ha sottolineato i tanti successi in campo nazionale, la Compagnia degli sbandieratori e musici alfieri di Massa nel mondo, il Gruppo Comunale e tutti i figuranti che permettono la realizzazione di tante manifestazioni. Fra gli obiettivi raggiunti Soldatini sottolineato la trasformazione della Società in Aps. Fra gli altri obiettivi fondamentali si sottolinea: la ricostituzione della Federazione Italiana a Balestrieri a 5 città, l’aggiornamento dei vecchi regolamenti e la redazione di quelli nuovi, l’incorporazione nella Società dei piccoli balestrieri e del Balestruzzo, la ricostituzione della Compagnia sbandieratori e musici.