I Terzieri Massetani al 57° Torneo nazionale della balestra antica

Sabato la Società dei Terzieri Massetani parteciperà al 57° Torneo nazionale della balestra antica all’italiana. Per la prima volta nella sua storia il torneo si terrà a Pisa in piazza dei Miracoli. Il Torneo porrà di fronte per la 57° volta le migliori compagnia di balestrieri: Federazione balestrieri di San Marino, Compagnia Balestrieri di Lucca, la Società Terzieri Massetani di Massa Marittima, la Società Balestrieri della città di Volterra, Gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco di Pisa quest’ultimi organizzatori dell’evento. A difendere i colori di Massa Marittima saranno i 15 balestrieri: Francesco Manetti, Tommaso Pesci, Marco Benini, Alessio Masserizzi, Tommaso Pazzini, Cosimo Gabbrielli, Gianni Gori, patrizio Gentili, Lorenzo Toninelli, Giancarlo Zago, Alberto Stanghellini, Angelo Melis, Maurizio Costagli, Alessandro Rosticci, Andrea Pranti. Una squadra di valore nella quale figurano già due vincitori del Torneo, numerosi vincitori del Balestro e tanti promettenti giovani che già hanno dimostrato il loro valore. Massa Marittima ha vinto 11 volte il titolo a squadre e 17 volte il Collare di Re della balestra. Renzo Ciangherotti Segretario della Compagnia dei Balestrieri di Porta San Marco manifesta tutta la sua soddisfazione: "Essere riusciti ad organizzare in piazza dei Miracoli, gentilmente concessa dall’Opera della Primaziale Pisana, il Torneo Nazionale della Balestra antica rappresenta un vanto per tutti noi, oltre ad un orgoglio per la stessa Federazione Italiana Balestrieri – ha detto – che ha voluto sostenerci e concederci questa opportunità attraverso un anno intero di progettazione e programmazione di cui siamo ora a raccoglierne i frutti, con i balestrieri a sfidarsi per vincere l’ambito collare che spetta al ‘Re della Balestra’, mentre da parte nostra abbiamo altresì predisposto un palio dipinto da un nostro volontario riproducendo la Madonna di sotto gli Organi che è la protettrice della città di Pisa".