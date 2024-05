"I quadri della Memoria" in Sinagoga

È in programma oggi, a partire dalle 17.30, l’inaugurazione della mostra di pittura "I quadri della memoria" di Marcello Podestà. L’esposizione è ospitata all’interno dei locali del Forno delle azzime che si trova all’interno del museo ebraico. Oggi, in occasione dell’evento inaugurale (la mostra sarà visitabile fino al 3 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18) intervengono la dottoressa Sabrina Busato, presidente Feisct, il cavaliere Angela Maria Fruzzetti, giornalista e scrittrice, Gianni Lorenzetti, presidente della provincia di Massa Carrara, Sara Chiara Strenta, presidente associazione eventi su Frigido e Fotografia e Daniele Tarantino, presidente associazione insieme. L’apertura della giornata sarà invece affidata alla presidente dell’associazione La Piccola Gerusalemme, Elena Servi (nella foto) e seguiranno i saluti istituzionali di Giacomo Bugliani, consigliere regionale. Il moderatore dell’evento è Francesca Bianchi, ambasciatrice Feisct. L’autore, Marcello Podestà, dal 2016 ha iniziato a realizzare quadri sul tema della Memoria. Alla fine del incontro i partecipanti all’eventi potranno visitare insieme all’autore la mostra, proprio Podestà donerà al Museo ebraico una sua opera. L’evento in programma oggi pomeriggio è nato dalla collaborazione tra l’associazione La Piccola Gerusalemme e Bookcrossing Massa.