I problemi della laguna: "Interventi a buon punto. Spiagge sempre balneabili"

"Situazione generale stabile, alcune aree in miglioramento, un miglioramento che alimenta un cauto ottimismo".

E’ quanto dice il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che fa il punto sullo stato di salute dell’ecosistema lagunare.

"La situazione generale – spiega il primo cittadino – resta stabile e il servizio di rimozione delle carcasse si sta progressivamente riducendo e, nel giro di un paio di giorni, dovrebbe terminare in quanto non risultano più accumuli di pesce, mentre resta costante il monitoraggio. Intanto le panne installate all’uscita del canale di Ansedonia stanno contribuendo, insieme al grande lavoro messo in campo dalla nostra Protezione civile comunale, alla salvaguardia delle nostre coste. Gli ultimi dati delle analisi di Arpat effettuati sui campioni prelevati mercoledì scorso, infatti, confermano che tutte le nostre spiagge sono balneabili. Il monitoraggio dell’aria, per il momento sta dando risultati nel rispetto dei parametri".

"Abbiamo ottenuto un’attenzione importante dal Governo – sottolinea Casamenti, riferendosi alla visita sul territorio di giovedì del sottosegretario allambiente Claudio Barbaro – e la Regione, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha stanziato risorse straordinarie per fronteggiare la crisi. Da parte nostra non possiamo che proseguire un lavoro di costruzione di soluzioni in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti".

"Ringraziamo il sottosegretario Barbaro – dichiarano la senatrice Simona Petrucci e il deputato Fabrizio Rossi –, perché insieme al ministero e al governo, anche nel caso della laguna di Orbetello, ha sempre agito con concretezza: ne è prova la reale tempestività con la quale ci si sta muovendo per condurre in porto quanto prima il progetto di creazione del consorzio, che darà risposte ai cittadini dopo anni di crisi irrisolte e di mancanza di programmazione. Questo territorio, finalmente, potrà guardare al futuro con prospettive radicalmente diverse".