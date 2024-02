I nonni ci raccontano com’era ai loro tempi

Abbiamo intervistato una bisnonna: ci ha raccontato la scuola ai suoi tempi.

Come raggiungevi la scuola?

"Sempre a piedi, anche quando pioveva o nevicava. Vivevo in campagna e la scuola era in paese quindi la strada era lunga e difficile da percorrere. A 6 anni ho iniziato, a 9 ho finito. Ho frequentato fino alla quinta elementare e poi sono andata a lavorare".

Quanti eravate in classe?

"Era una scuola piccola, divisa in due classi. Noi eravamo in 7 e quasi tutti maschi".

A scuola faceva freddo?

"Sì, perché non c’era il riscaldamento; le ragazze non portavano i pantaloni e per questo si vestivano con indumenti più pesanti".

Cosa portavi per colazione?

"Pane con l’olio o pane con la marmellata".

Com’era la strada?

"Sterrata, quando pioveva era molto fangosa e quando nevicava si camminava male".

Qual era il corredo scolastico?

"Avevamo soltanto un libro che faceva per tutto; gli zaini non c’erano, si usavano le borse o le cartelle".

Soprattutto due sono stati gli aspetti che ci hanno colpito: la prima è che noi oggi abbiamo la scuola obbligatoria fino ai 16 anni, mentre quando ci andava lei frequentavano la scuola solo per pochi anni. La seconda riflessione è che noi abbiamo un sacco di materiale che portiamo a scuola, mentre lei aveva un libro e qualche quaderno.