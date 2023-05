I Morellini del cuore Dieci etichette in vetrina

Svelati i dieci "Morellino del Cuore 2023" e adesso a loro saranno dedicate tre serate in Toscana per farli conoscere alla stampa ed agli amanti del buon vino: il 24 maggio al Boulevard Parc Bistrò a Firenze; il 22 giugno a Lo Scoglietto a Rosignano; il 12 luglio da Canapone a Grosseto.

La selezione di 64 etichette è avvenuta nella sede del Consorzio di Tutela Morellino di Scansano e la commissione di assaggio era formata da sei note firme del mondo del vino: i giornalisti Antonio Boco, Andrea Gori, Riccardo Margheri, Richard Baudains, Stefania Vinciguerra e William Pregentelli.

Per il Morellino Annata salgono sul podio del loro cuore:  Santa Lucia, A’ Luciano 2022; Tenuta Agostinetto, La Madonnina 202; Mantellassi, Mago di O3 2022; Le Rogaie, Forteto 20121.

Per l’Intermedio, che si pone tra Annata e Riserva uscendo sul mercato dopo l’Annata ma non compiendo lo stesso percorso di affinamento della Riserva, salgono sul podio del cuore: Boschetto di Montiano, Io&Te; Cantina Vignaioli di Scansano, Vigna Benefizio 2021; Podere 414, Morellino di Scansano Docg 2020. Per la Riserva salgono sul podio: Roccapesta, Roccapesta Riserva 2020; Morisfarms, Riserva 2019; Terenzi, Riserva Madrechiesa 2019.

Queste etichette saranno quindi le regine di tre cene aperte al pubblico ed alla stampa in cui i rappresentanti del Consorzio di Tutela del Morellino, insieme al giornalista Antonio Stelli che ha collaborato alla messa a punto di questo format insieme al Consorzio ed alla giornalista Roberta Perna, spiegheranno le loro caratteristiche e peculiarità.

Tema di questa prima edizione di Morellino del Cuore è "Morellino anche in estate" che, servito ad una temperatura inferiore, verrà abbinato oltre a piatti tipici toscani anche a piatti di pesce ed a base di verdure, a dimostrazione della versatilità di un vino in cui il sangiovese esprime tannini mai troppo muscolosi e più tendenti alla morbidezza, caratteristiche che ben sposano gradazioni di servizio anche più fresche. La prima serata si terrà il 24 maggio a Firenze al Boulevard Parc Bistrò. Prima della cena si svolgerà una degustazione guidata da Antonio Stelli riservata alla stampa ed a un numero ristretto di ospiti. (Per informazioni sulla degustazione scrivere dal 15 maggio in poi a [email protected])