’I luoghi del tempo’. A spasso con Gioele Dix

Tutto pronto per la prima giornata de ’I luoghi del tempo’, iniziativa che, da 14 anni, abbraccia la Maremma portando il pubblico alla scoperta di un territorio che ha ancora molto da offrire, anche in contesti meno conosciuti e battuti dal turismo e dalla cultura di massa. Il programma prende il via oggi alle 18 (con un evento già sold out) in piazza della Madonna a Montemassi con il celebre attore Gioele Dix che presenterà, con una passeggiata letteraria per il borgo, il suo libro ’La Bibbia ha (quasi) sempre ragione’; insieme a lui saranno presenti Marcello Pagliai e il giornalista e caposervizio de La Nazione, Luca Mantiglioni, che modererà l’incontro.

Attore, drammaturgo, doppiatore e regista teatrale, Gioele Dix ha mosso i primi passi nel teatro alla fine degli anni ’70; ha lavorato con Gabriele Salvatores, Antonio Salines, Franco Parenti. Deciso a intraprendere la carriera di solista comico, si esibisce negli storici cabaret milanesi e negli anni ’90 si afferma come attore ed autore di teatro. Firma la regia di vari spettacoli per Oblivion, Maurizio Lastrico, Enzo Iacchetti-Giobbe Covatta e Paolo Hendel. Dal 2007 entra come comico nel cast di Zelig. Il suo ultimo libro si intitola ’La Bibbia ha (quasi) sempre ragione’: frammenti, spunti, riflessioni raccolti in questi anni su personaggi e avvenimenti sparsi nel grande oceano biblico.

Alle 19.15, seguirà il concerto di Casadilego, al secolo Elisa Coclite: polistrumentista e interprete con formazione musicale classica, ha incantato giudici e pubblico della 14° edizione di X-Factor Italia. Ha duettato con Ed Sheeran e si è esibita in apertura dei concerti di Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper, Asaf Avidan. Ha sperimentato il linguaggio cinematografico come protagonista nel film di Fabio Mollo, ’My Soul Summer’, ed è stata scelta da Valter Malosti come co-protagonista della versione italiana di ’Lazarus’, opera rock di David Bowie, al fianco di Manuel Agnelli e Michela Lucenti.

Il programma si chiuderà alle 20, come da tradizione del festival, con il consueto aperitivo offerto in collaborazione con le aziende del territorio: Rocca di Montemassi e Azienda agricola La Maremmana.

