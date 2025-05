Orchestra Città di Grosseto. Concerto nel Granaio Lorenese

La grande musica torna oggi al Parco della Maremma con un concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto. L’appuntamento è alle 21, al Granaio lorenese di Spergolaia, ad Alberese, con quella che può essere considerata un’anteprima del ricco programma di eventi di Parco Aperto che animeranno l’estate della riserva naturale, nell’anno delle celebrazioni del 50° ’compleanno’.

In uno scenario particolare, che ha già ospitato esibizioni molto apprezzate, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto torna con la direzione di Mariusz Smolij e il violoncello di Vid Veljak, uno tra i più giovani e talentuosi violoncellisti della scena internazionale, per il concerto ’Violoncello romantico’.

La formazione, guidata da uno dei più raffinati direttori di orchestra, proporrà al pubblico ’Il signor Bruschino’, sinfonia di Gioachino Rossini, un brano brioso, pensato nel canovaccio della forma sonata e frutto del contatto dell’autore con la tradizione del classicismo viennese, il Concerto n.1 in la minore per violoncello e orchestra op. 33 di Camille Saint-Saëns, fanciullo prodigio e compositore tra i più prolifici nella Francia dell’Ottocento, e la Sinfonia n.4 in la maggiore op. 90 ’Italiana’ di Felix Mendelssohn, un esempio del ’romanticismo felice’ dell’autore, che fu abbozzata durante il suo soggiorno in Italia tra l’autunno del 1831 e l’estate del 1832 e da questo prende il nome.

I biglietti, al costo di 10 euro più diritti di prevendita per l’intero, 8 euro più dp per i soci dell’Orchestra e 5 euro più dp per gli studenti, possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.com. Tutti gli appuntamenti al Parco della Maremma sono consultabili sul sito www.parco-maremma