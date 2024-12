I lunedì della salute raccolgono consensi

Anche la seconda edizione de "I lunedì della salute" è stata un vero successo. A Follonica, gli incontri con gli specialisti per parlare di e stili di vita, si sono rivelati occasioni preziose per ricevere consigli ma anche per partecipare attivamente a un dibattito tenuto sempre vivo da platea e professionisti.

"Tutti gli appuntamenti sono stati molto partecipati e mi sento davvero di ringraziare tutti per il prezioso contributo che hanno dato – dice Laura Innocenti, coordinatrice degli eventi follonichesi per lo Spi Cgil Grosseto –. L’ultimo incontro, dove abbiamo parlato delle problematiche e del contrasto al gioco d’azzardo fa parte di una bella collaborazione attivata con la categoria Silp Cgil Grosseto ma anche con Federconsumatori. Una collaborazione che vede lo Spi sempre attivo accanto ai cittadini".