’I Libri nelle Stanze’, gli autori ospiti del salotto letterario estivo

In vista dell’estate la Maremma si prepara a trasformare piazze e giardini in salotti letterari. Inizierà sabato, proseguirà in estate e terminerà il 28 ottobre la rassegna letteraria "I Libri nelle Stanze". Organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Manciano, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Antonio Morvidi e con l’associazione Incipit ETS Grosseto, la rassegna propone 4 appuntamenti con scrittrici e scrittori di rilievo nazionale, ospitati nella cornice dello storico locale della socialità mancianese, recentemente ristrutturato, "Le Stanze" in via Cavour 6. Il primo incontro è sabato, alle 18, con Carlotta Fruttero, poi la rassegna prosegue sabato 1 luglio con Marco Vichi (nella foto) e Leonardo Gori e ancora sabato 30 settembre con Gigi Paoli e sabato 28 ottobre con Alessandra Jatta (tutti gli incontri saranno ad accesso libero e gratuito). Carlotta Fruttero, figlia del noto scrittore Carlo del fortunato duo Fruttero&Lucentini, autrice del libro "La mia vita con papà" edito da Mondadori, racconta i libri del padre e la sua storia familiare tra Torino e la Maremma. Dialogheranno con l’autrice lo scrittore Carlo Legaluppi e la bibliotecaria Francesca Lotti. Letture a cura di Francesco Tozzi. Interverrà il consigliere delegato alla Cultura del Comune di Manciano Luca Manini. "Sono felice e onorato – afferma il presidente dell’associazione Incipit ETS Grosseto, Carlo Legaluppi - di poter dare vita a Manciano, il luogo dove sono nato, a questa rassegna letteraria di livello assoluto, alla quale prenderanno parte bravissimi autori e autrici di case editrici importanti". "Questa rassegna – spiega il consigliere delegato alla Cultura Luca Manini – rappresenta una nuova visione di vivere il borgo. È la prima volta che una rassegna letteraria, di questo calibro e così interessante, sbarca a Manciano". Il format della rassegna, secondo il primo cittadino, Mirco Morini è valido anche perché favorisce la destagionalizzazione turistica.