I lavori del Consiglio comunale. Via libera al bilancio consuntivo. Premiati carabinieri e calciatori

Via libera del Consiglio comunale di Orbetello al bilancio consuntivo, approvato a maggioranza.

Il sindaco Andrea Casamenti e il presidente del consiglio comunale Michele Pianelli hanno poi portato all’approvazione dell’assemblea il potenziamento della raccolta differenziata, il completamento dei lavori di costruzione del nuovo centro di stoccaggio ad Albinia (centro per la differenziata in località Casa Brancazi), che andrà ad implementare la raccolta, anche per quanto attiene le potature da utilizzare per il pellet.

Buone notizie per la laguna. Le ha date direttamente il sindaco Andrea Casamenti, nel comunicare che con la Regione Toscana "è stato raggiunto e prorogato l’accordo di collaborazione", in questo modo sarà garantito il flusso finanziario nei confronti della " Orbetello Pesca", che potrà far lavorare le draghe che raccolgono alghe e fanghiglia, provvedimento che consentirà di evitare il rischio del blocco delle assunzioni e, al contrario, creare posti di lavoro nel periodo turistico per mantenere in equilibrio la laguna.

"E’ un risultato importante dal punto di vista socioeconomico – commenta il primo cittadino – e ne ho parlato anche con il commissario liquidatore della Peschereccia".

Nel corso dei lavori del Consiglio comunale, su proposta della giunta, sono stati consegnati due importanti riconoscimenti. Uno per l’atto eroico dei carabinieri nel dicembre 2023 ad Albinia, dove i militari salvarono alcune persone rimaste intrappolate nel loro appartamento che era stato avvolto dalle fiamme.

La seconda premiazione è stata quella riservata alla squadra di calcio della categoria Giovanissimi dell’Unione sportiva che hanno concluso la stagione vincendo le finali nazionali del torneo di settore.

Michele Casalini