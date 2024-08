I giovani protagonisti degli eventi. La Pro Loco: "Ottimo bilancio. Tanti progetti per il prossimo anno"

"Bilancio positivo, siamo già al lavoro per il prossimo anno". Tema principale: la musica unita alla cultura. Beatrice Sordini (nella foto), presidente da un anno della Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano, fa le carte all’attività dell’associazione che si occupa degli eventi culturali sul versante santostefanese del promontorio. E traccia già un primo bilancio della stagione alla vigilia delle ultime tre serate previste per la rassegna "Youth! Argentario", una serie di sei concerti organizzati per i giovani. Proprio i giovani sono stati, per l’estate 2024, i principali protagonisti e destinatari della proposta della Pro Loco. E le proposte non mancheranno neanche per il prossimo anno. "Adesso ci saranno da domani gli ultimi tre appuntamenti della rassegna musicale – spiega Beatrice Sordini –. In questa seconda fase abbiamo cercato di migliorarci, la nostra idea è quella di far crescere questa iniziativa. Quest’anno siamo stati molto soddisfatti degli autori che ci ha proposto iCompany, vogliamo che questo diventi un appuntamento fisso per l’Argentario anche nei prossimi anni. Siamo già al lavoro per studiare le serate del prossimo anno, strizzando sempre l’occhio ai giovani come abbiamo fatto un po’ per tutta la programmazione di questa stagione. Abbiamo realizzato quattro eventi in Fortezza dedicati ai giovani, in cui l’idea era quella di raccontare l’evoluzione della musica nel tempo". La Pro Loco lo ha fatto creando un viaggio nella musica e nel cibo.

"Ogni evento ha visto delle degustazioni legate al territorio – racconta –. L’Officina del Gusto Presidi Toscana ci ha seguito in tutti questi eventi. E abbiamo fatto un’evoluzione con la musica del passato fino ad arrivare al futuro, sempre con un occhio alla cultura. Adesso ci saranno delle nuove mostre, tra cui quella di Mara Scotto dedicata ai bambini e quella in Fortezza curata da Antonio Giordano. Nella prima metà di settembre ci sarà inoltre un progetto in collaborazione con Argentario Senza Ostacoli. Stiamo quindi creando dei contenitori per far sì che nei prossimi anni queste cose saranno ancora sviluppate. Assieme al Comune vorremmo partecipare anche a dei progetti per avere dei fondi in più da utilizzare per iniziative di carattere artistico-culturale".

Andrea Capitani