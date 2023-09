I formaggi top al "Cheese" di Bra a Grosseto: quelli di Angela Saba

Anche quest’anno la Maremma è protagonista di "Cheese", la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e alla loro biodiversità, a Bra dal 15 al 18 settembre. Organizzata da Slow Food e Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero del Turismo, la 14esima edizione riunisce un popolo di pastori, casari, affinatori e appassionati intorno al claim Il sapore dei prati, per sottolineare come dal latte di animali alimentati al pascolo derivino i formaggi migliori, rispettosi dei territori, del benessere animale e della nostra salute. Nell’edizione 2023 il Mercato italiano e internazionale torna a riunire casare e casari da ogni latitudine. Sono quasi 400 gli espositori presenti da tutte le regioni italiane e da 14 Paesi. Protagonisti i Presìdi Slow Food, che riflettono patrimoni di pascoli, razze animali, latti e abilità manuali, e gli Affinatori, che con il loro lavoro imprimono ai formaggi anima e identità, curandoli fino alla maturazione. Non poteva mancare la qualità sopraffina dei formaggi di Angela Saba, produttrice che ormai è di casa al "Cheese". "Parteciperemo – ha detto la titolare dell’azienda casearia di Massa Marittima – come unico presidio a latte crudo di Maremma con formaggi semistagionati, stagionati e quelli Riserva. Siamo una piccola realtà e vendiamo quello che riusciamo a produrre". Poi chiude: "Diciamo che lavoriamo sui dettami della natura – Il nostro è un prodotto di nicchia". Il caseificio di Angela Saba nell’ultima edizione del "Cheese" aveva anche vinto il premio "Resistenza Casearia". Quest’anno tra i formaggi "da non perdere" c’è anche quello di Angela Saba.