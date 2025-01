I conti in tasca al Comune. Maxi credito con i cittadini: "Ma come sarà riscosso?"

Ammonta a circa un milione e trecentomila euro il credito che il Comune di Arcidosso vanta nei confronti di alcuni cittadini. Il dato è emerso durante l’ultimo consiglio comunale, in occasione della discussione del Documento unico di programmazione (Dup) e adesso a chiedere lumi sono i rappresentanti dell’opposizione.

Il consigliere Marcello Bianchini ha presentato un’interpellanza (a firma anche del consigliere Guendalina Amati), il documento è stato protocollato e adesso il sindaco Jacopo Marini ha tempo 20 giorni per convocare un nuovo consiglio comunale e discutere i punti scritti nero su bianco dall’opposizione.

"Nel corso dell’ultimo consiglio comunale – dice l’avvocato Bianchini – su richiesta della minoranza è emerso che il Comune di Arcidosso ha iscritto fra i crediti la somma di circa 1milione di euro e 300mila euro. È una somma enorme per le casse di un Comune delle nostre dimensioni, quindi chiediamo al sindaco in primo luogo quali sono i motivi che hanno permesso di raggiungere una cifra così alta e se (e quali) azioni sono state intraprese, anche recentemente, per permettere la riscossione".

Non solo, i consiglieri a questo punto vogliono fare chiarezza su questa importante voce economica, anche perché riuscire a riscuoterla sarebbe un beneficio diffuso, in primo luogo per l’amministrazione comunale ma anche per i cittadini. "Abbiamo chiesto al primo cittadino di Arcidosso – prosegue Bianchini – quali sono stati i risultati raggiunti delle azioni recentemente intraprese. Inoltre chiediamo entro quanto tempo si prevede di recuperare almeno il 50 per cento del credito accertato".

Non solo, il gruppo di minoranza ha valutato anche un altro aspetto. "Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale se ci sono crediti ritenuti inesigibili – spiega Bianchini –, cioè quelli con una scarsa possibilità di essere riscossi. In caso affermato sarà importante capire quali tentativi sono stati messi in campo. Insomma abbiamo scoperto che il Comune di Arcidosso ha un tesoretto da riscuotere e questo aspetto non va sottovalutato perché, una volta acquisito dal Comune, consentirebbe anche di ammortizzare le tasse nei confronti dei cittadini dell’intero nostro territorio comunale".

Nicola Ciuffoletti