I Comuni chiamati al voto Cinque Consigli da rinnovare Le regole da rispettare

di Nicola Ciuffoletti

Per cinque Comuni della provincia di Grosseto l’appuntamento elettorale è arrivato. Oggi, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15 si vota per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale a Castell’Azzara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario e Semproniano. Tutti i Comuni sono sotto 15mila abitanti, quindi non è previsto il ballottaggio: viene eletto sindaco chi prenderà più voti e questo si saprà già a spoglio ultimato, cioè già la sera di lunedì.

In Maremma, questa tornata elettorale chiamerà alle urne complessivamente 21915 cittadini. A Castell’Azzara i votanti sono 1181 (566 maschi e 615 femmine), a Gavorrano sono 6746 (3309 maschi e 3437 femmine), A Magliano in Toscana 2844 (1387 maschi e 1457 femmine), sono invece 10.315 gli aventi diritto al voto nel comune di Monte Argentario (5055 maschi e 5260 femmine) e 829 gli elettori nel comune di Semproniano (392 maschi e 437 femmine).

Per tutti quei cittadini che si trovano in strutture sanitarie o ospedaliere sarà possibile votare solo se si trovano in ospedali o residenze all’interno del proprio comune di residenza. L’unica Rsa dove si può votare per questa tornata elettorale è quella di Caldana, "Casa Maiani". Nei comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco.

Due sono le tipologie di schede che differiscono da Comune a Comune, e a fare la differenza è il numero degli abitanti. Nei comuni fino a 5mila abitanti (dunque Castell’Azzara, Semproniano e Magliano in Toscana), l’elettore può esprimere una sola preferenza, mentre a Gavorrano e Monte Argentario è possibile esprimere due preferenze purché siano una donna e un uomo. In caso di errore (preferenze per due uomini o due donne), la scheda sarà convalidata, ma sarà valida la prima preferenza scritta.

Tra i cinque Comuni maremmani un caso a parte è quello di Semproniano, dove è presente un’unica lista. Il sindaco uscente Luciano Petrucci che si è candidato per il secondo mandato dovrà superare due quorum, ovvero più del 40% degli elettori dovrà recarsi alle urne e oltre il 50% di questi dovrà votare per la sua lista. In nessun comune della provincia di Grosseto si può effettuare il voto disgiunto, cioè votare un candidato sindaco ed esprimere la preferenza per un consigliere di un’altra lista, questo perché la regola vale per i comuni da almeno 15mila abitanti.

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a rotelle, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Sono infine 35 i seggi dove sarà possibile recarsi per votare e sono così ripartiti: 2 a Castell’Azzara, 13 a Gavorrano, 5 a Magliano in Toscana, 12 seggi a Monte Argentario e 3 a Semproniano.