I collegamenti sulla rete Internet. Connessione, realizzato il bypass: "Così adesso il problema è risolto"

Open Fiber ha concluso i lavori sulla linea di bypass e adesso la connessione internet a banda ultralarga nella zona amiatina e nell’area del Tufo dovrebbe funzionare senza più i problemi segnalati dai sindaci, dai cittadini e dalle imprese fino ad oggi.

Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, già dal 2022 aveva sollevato il problema derivante dai casi di instabilità della connessione internet a banda ultralarga e dalle ripetute interruzioni della rete in fibra. I problemi erano legati alla precarietà dell’infrastruttura, in quanto il collegamento sull’Amiata dipendeva da un unico cavo, che in caso di guasto non garantiva la continuità della connessione. Open Fiber assicurò allora un rapido intervento nei mesi successivi. A novembre 2024 anche il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili aveva inviato una lettera a Open Fiber denunciando lo stesso tipo di criticità nell’area del Tufo. Open Fiber aveva risposto al sindaco Gentili di essersi attivata con l’investimento necessario per risolvere il problema.

I lavori sull’infrastruttura sono terminati in questi giorni e Open Fiber ha ufficialmente comunicato ai sindaci che è appena entrata in funzione la linea bypass di circa 7 chilometri, realizzata nel tratto Catabbio-Semproniano, che va a creare un collegamento ad anello, tra l’Amiata e l’area del Tufo. Questo significa che in caso di guasto sulla linea principale di Paganico il collegamento all’Amiata continua ad essere garantito dal cavo di Manciano. E viceversa.

"Il bypass garantisce finalmente una maggiore stabilità del servizio internet all’Amiata e all’area del Tufo – commenta Federico Balocchi –. Nel nostro comune vivono 1.100 famiglie con oltre 600 allacci alla Bul di Open Fiber".

"Non possiamo che essere soddisfatti perché le nostre richieste sono state ascoltate – aggiunge il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili –. L’investimento nella fibra ottica sul nostro territorio ha contribuito a colmare un gap profondo nei confronti di altre zone maggiormente antropizzate del territorio nazionale. Lo riteniamo uno strumento così importante per i cittadini da essere paragonabile a quello di altre infrastrutture come ponti e strade. Tanto più che Pitigliano è stato scelto da Open Fiber per il progetto ‘Borgo del Futuro’ in cui crediamo fortemente".