I 175 anni della Polizia municipale. Più multe agli automobilisti e più incisiva la lotta alla droga

La Polizia municipale, una storia, tante storie di uomini e donne che lavorano per l’ordine pubblico nel comune grossetano. Centosettantacinque anni a fianco di Grosseto. Ieri nella sala consiliare del Comune si è svolta la cerimonia del 175° anniversario della fondazione del corpo di Polizia Municipale di Grosseto. Una sala piena di agenti: ma non erano semplici divise, ma uomini e donne, con gli occhi pieni d’orgoglio, appartenenza ed emozione verso il proprio mestiere. Hanno presenziato la cerimonia il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale, e il comandante della Polizia Municipale Alessio Pasquini. "Il corpo della Polizia Municipale – ha detto Vivarelli Colonna – è una straordinaria realtà. Sono persone che operano affinché tutti noi possiamo essere più sicuri in un mondo più volubile e difficile. C’è stata un’evoluzione negli agenti sempre più operativi attenti e connessi con la comunità a cui prestano il loro servizio".

Lo attesta l’aumento degli interventi del 27% (da 11.599 a 14.716 in tre anni), l’aumento del 575% di sequestri penali legati a stupefacenti(da 8 nel 2020 a 54 nel 2023) e delle denunce per stupefacenti con 325% in più (da 8 a 34 in tre anni). "Grosseto, oggi, grazie anche alla Municipale, è più sicura. La strada è segnata e sappiamo che lungo il cammino non saremo mai soli, ci sarà sempre la gloriosa municipale accanto a noi, domani come oggi, come da 175 anni". "In questi 175 anni – affferma Megale – il lavoro è cambiato è diventato più dinamico. Oltre alle divise sono persone,e da qualche tempo fortunatamente anche giovani, che ci danno il compito di crescerli all’interno di questa grande famiglia". La parola poi al comandante Pasquini. "È dal 26 febbraio 1849 quando con la firma dell’avvocato Carlo Mazzei, allora prefetto di Grosseto veniva istituito la Municipale. Gli anni però, hanno portato a una trasformazione della società provocando l’aumento della percezione di insicurezza da parte della cittadinanza.Per le pubbliche amministrazioni, l’aumento del livello di sicurezza dei cittadini significa favorire lo sviluppo sociale economico del territorio. I risultati sono importanti. Nel 2023 le fotosegnalazioni sono aumentate del +66,7% (da 54 nel 2021 a 90 nel 2023); i controlli stradali del +289% (da 538 nel 2020 a 2083 nel 2023); infine l’installazione di telecamere ha visto un incremento del +46,8% (da 203 nel 2020 a 298 nel 2023). Dati di cui andare fieri".Aumentano i controlli e le sanzioni, soprattutto per la distrazione con l’utilizzo del cellulare alla guida (il 430,95% in più).

Il trend degli incidenti rimane in crescita anche negli ultimi dieci anni.