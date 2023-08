Porto Ercole, nuovo hotel di lusso: ecco La Roqqa, con vista mare

Monte Argentario (Grosseto), 26 agosto 2023 – È operativo da qualche giorno "La Roqqa", il nuovo hotel di lusso degli svedesi che sovrasta il porto di Porto Ercole. La rinnovata struttura, nata dal progetto della Erqole, che fa parte della società svedese Qarlbo Ab, azienda a conduzione familiare fondata da Conni Jonsson e di proprietà della famiglia Jonsson, è stata aperta il 14 agosto e lavora già a pieno regime. "La Roqqa" è un hotel di lusso che nasce dalla riqualificazione dell’ex hotel "Don Pedro", in una posizione unica che domina il porto e l’intero borgo.

Il resort ha dunque aperto ufficialmente i battenti, dando lavoro a oltre 150 impiegati tra l’area alberghiera e i due stabilimenti.

La struttura è dotata di 55 camere e suite in prevalenza vista mare; fiore all’occhiello sono la Penthouse panoramica, con vista su Porto Ercole e anche sulla Feniglia, e il ristorante e lounge bar sul roof top. Seguono il Mezzanino e la "White Room": il primo è un "all day dining" e si presta ad attività conviviali, la seconda zona è per l’organizzazione di eventi culturali, convegni, matrimoni o compleanni.

"La Roqqa", stando a quanto dichiarato dai responsabili, si propone di dare "grande attenzione alla sostenibilità, dando la possibilità di girare con veicoli elettrici e fornendo un servizio di navetta per le spiagge. Inoltre, nelle camere dell’hotel ci sono dei rubinetti per filtrare l’acqua con delle bottiglie di alluminio che verranno regalate agli ospiti, eliminando l’uso della plastica monouso".

A due passi da "La Roqqa" si trovano poi le spiagge Le Viste (chiamata adesso Isolotto Beach Club) e Riva Del Marchese, g ià operative da inizio estate. Raggiungibili a piedi o in sella a bici elettriche, le spiagge sono concepite come oasi di relax nel rispetto dell’ambiente mediterraneo del Monte Argentario.

Il tutto in attesa di vedere gli sviluppi dell’altra struttura acquistata dalla società svedese, l’ex Cirio dove sorgerà "Il Fabbriqa", un hotel extralusso dove è stata acquisita anche un’area appena fuori Porto Ercole, dove sarà realizzato un parcheggio a disposizione sia dei visitatori sia degli ospiti, che potranno raggiungerlo attraverso appositi veicoli elettrici. Spazi di stoccaggio e magazzini saranno collocati nella stessa area per evitare che camion delle consegne e della spazzatura attraversino il centro abitato.